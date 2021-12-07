Олімпійський чемпіон згадав, як йому пропонували змінити громадянство.

Олімпійський чемпіон і народний депутат Жан Беленюк прокоментував рішення чемпіона Європи з греко-римської боротьби Семена Новікова змінити громадянство на болгарське.

Про це Беленюк написав на своїй сторінці в Facebook.

Він згадав, що йому також пропонували змінити громадянство:

"У цьому житті кожен сам вибирає свій шлях! Мені свого часу теж пропонували виступати за різні країни: Болгарія, Росія, Китай, навіть Руанда, найекзотичніша пропозиція була виступати за анексований агресором український Крим! Мотивували великими "компенсаціями" за сам перехід і щомісячною зарплатою, шаленими призовими за перемоги на міжнародному рівні!".

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Беленюк підкреслив, що є речі, які не можна купити за гроші:

"Єдине, що зрозумів тоді, що є речі, які не купуються за гроші, а це відчувати себе своїм, повертаючись зі змагань! Упевнений, приймати поздоровлення на батьківщині - особливе задоволення. Не знаю як у кого, а я насолоджуюся в цей момент! Проте, бажаю Семену удачі в новій для нього збірній!".

Також він припустив, що може зустрітися з Новіковим на Олімпіаді-2024:

"Хто знає, можливо ще зустрінемося в Парижі".

Семен Новіков: чим він відомий

У лютому 2020 року Новіков сенсаційно виграв чемпіонат Європи в Римі, розгромивши у фінальному поєдинку угорця Віктора Лоринця (того самого, якого Жан Беленюк поборов у фіналі Олімпіади).

Також Семен є дворазовим чемпіоном світу U-23. Він став першим українцем, якому підкорилася ця вершина.

На Олімпіаду в Токіо Новіков не поїхав, оскільки виступає в одній ваговій категорії з Беленюком, який в підсумку став олімпійським чемпіоном. Беленюк завоював олімпійську ліцензію ще на чемпіонаті світу-2019. Після перемоги на чемпіонаті Європи Новіков заявляв, що хотів би поїхати на Олімпійські ігри, а також не раз говорив, що хотів би провести очну сутичку з Беленюком за право виступити в Токіо, вважаючи існуючу систему відбору несправедливою.

Автор: Антон Дудар