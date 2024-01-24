Аналітики контор бачать фаворитом протистояння Чжен Ціньвень.

Українська тенісистка Даяна Ястремська не буде фаворитом у півфінальному матчі Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу на думку букмекерів. Такі дані наводить спеціалізований портал BetExplorer.

Портал обробив дані 16 провідних букмекерських контор світу, згідно з якими середня ставка на перемогу Ястремської становить 2,72, в той час як на перемогу її суперниці Чжен Ціньвень з Китаю - 1,46. У процентному співвідношенні це становить 34 на 66 на користь китаянки.

Матч Даяна Ястремська - Чжен Ціньвень відбудеться в четвер, 25 січня, і почнеться близько опівдня за київським часом (21.00 за Мельбурном).

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Раніше сьогодні Ястремська обіграла Лінду Носкову з Чехії. Гра завершилася з рахунком 6:3, 6:4. Українка зустрічалася з суперницею, яка в 1/8 фіналу зупинила Еліну Світоліну (0:3, в першому сеті, наша спортсменка знялася через травму спини). І Даяна впевнено обіграти суперницю в двох партіях.

Нагадаємо, що на стадії 1/8 фіналу турнір покинули Світоліна і Марта Костюк, яка поступилася 4-й ракетці світу Корі Гауфф з США. Вихід до чотирьохертого кола змагань одразу трьох українських спортсменок став рекордом для вітчизняного тенісу.

У першому півфіналі в жіночому одиночному розряді завтра зійдуться білоруска Аріна Соболенко і Гауфф. Матч розпочнеться о 10.30 за київським часом.

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