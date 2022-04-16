Ярослава сказала, що було важко морально налаштуватися на виступ.

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх розповіла про чемпіонат світу в приміщенні, на якому вона здобула золото в стрибках у висоту.

20-річна Ярослава дала інтерв'ю для XSPORT.

- Як приймалося рішення виступати на ЧС?

- Це було дуже складно, тому що всі думки, ментально, психологічно це було налаштовано на новини, кожну хвилину ти перевіряєш. Коли ми почали робити якісь розминки, то щось зробила і зайшла в новини, на зв’язку з родичами.

Це було дуже складно, але ми вирішили, що треба показувати всьому світу, виступати, розказувати новини про Україну.

Нам допомогла Федерація легкої атлетики у Сербії і Міжнародна федерація. У Сербії нам надали готель і дали можливість тренуватися у манежі, там де проходив ЧЄ у 2017 році.

На змаганнях було дуже складно. Ми правильно зробили, що поїхали на цей чемпіонат світу і вибороли золоту медаль.

На цьому чемпіонаті я була дуже мотивована. Я хотіла вибороти нагороду для України, показати всьому світу, що ми сильний народ, який буде боротися до кінця за свої землі і свою незалежність.

Це було остаточно, що треба їхати і виступати. Коли перші стрибки, то було складно налаштуватися і не думати про Україну, що там відбувається, які новини.

Але мене налаштувала тренерка, сказала, що якби мені складно не було, я маю виконати все, що ми натренували до війни, а також показати, що ми сильна нація.

Я дуже хотіла спробувати 204 см. У мене 202 см – це особистий рекорд в приміщенні, у сезоні найкращий результат. Це теж було дуже круто, тому що я змогла в таких складних обставинах налаштуватися на цей результат.

Звичайно шкода, що 204 см не стрибнула, але я не думала про результат, найголовніше – треба вибороти медаль і стрибати вище, – сказала Магучіх.

Зауважимо, що Ярослава у Бєлграді перемогла з результатом 202 см.

Ярослава Магучіх: досягнення