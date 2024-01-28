Яннік Сіннер став першим італійцем, який виграв Australian Open.

У неділю, 28 січня, відбувся фінальний поєдинок Відкритого чемпіонату Австралії, в якому четверта ракетка світу Яннік Сіннер зустрічався з "нейтральним" Данилом Медведєвим.

22-річний італійський тенісист програв два стартових сети, проте зробив видатний камбек і виграв наступні три партії.

Поєдинок Сіннер проти Медведєва тривав 3 години і 46 хвилин. На рахунку італійця 14 подач навиліт, п'ять подвійних помилок і чотири реалізованих брейк-пойнта з дев'яти.

Australian Open-2024. Фінал

Яннік Сіннер (Італія) - Данило Медведєв - 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3

Огляд матчу:

Це була десята особиста зустріч Сіннера і Медведєва. Представник Італії виграв чотири останні поєдинки після програшу перших шести.

Варто відзначити, що 22-річний Яннік Сіннер вперше у своїй кар'єрі став переможцем турніру серії Великого шолома. Раніше найкращим досягненням італійського тенісиста на мейджорах був вихід до півфіналу Вімблдону-2023.

Крім того, Сіннер став першим в історії представником Італії (як в чоловічому, так і жіночому одиночному розряді), якому вдалося виграти Australian Open.

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