Тренер збірної України зі скелетону й бобслею Михайло Гераскевич висловився щодо позитивної допінг-проби української бобслеїстки Лідії Гунько.
"Усе було нормально, і ми навіть не сумнівалися в тому, що все нормально. Розуміли, що вона нічого не вживає, тому що в цьому нема жодного сенсу.
На Олімпіаді не можна приховати, що ти з’їв. За сучасних методів дослідження це неможливо приховати. Ми це все прекрасно розуміли і взагалі за чистий спорт. Ніколи не попадалися на цьому, оскільки не вживаємо.
Звідки це взялося? Ця речовина така ж сама, яку в нашому ж селищі 7 лютого знайшли в іранського гірськолижника. Єдине що, між 10 і 14 лютого Ліда вживала м’ясо перед змаганнями.
Ми про м’ясо читали, коли німецький НОК рекомендував не вживати м’ясо у Китаї, тому що там дозволено додавати ті речовини, які заборонені в спорті, у раціон худоби.
Звичайно, що ми будемо боротися. За таких ситуацій спортсмен найбільш безправний. Треба доводити, що ти не винен, і у тебе нема шляхів до цього. Плюс це дуже дорого коштує, але ми будемо боротися. Ми не розуміємо, що сталося і як це могло статися", - сказав наставник для "Суспільне.Спорт".
Зазначимо, що перед початком Олімпіади-2022 Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) попередило спортсменів про допінгові ризики через вживання м’яса в Пекіні.
В Китаї худобу годують кленбутеролом (заборонений препарат згідно з правилами WADA).
Лідія Гунько: що відомо про спортсменку
- Лідія народилася в Івано-Франківську. На початку своєї спортивної кар'єри займалася стронгменом. У 2016 році стала чемпіонкою світу в становій тязі. У 2017 році перемогла на змаганнях "Арнольд-Класік".
- Також в послужному списку 28-річної українки є звання майстра спорту в веслуванні на байдарках і каное. Цим видом спорту Гунько займалася 11 років.
- Бобслеєм почала займатися у 2018 році, а у 2019 році почала міжнародні виступи. 20 грудня 2020 року разом з Іриною Ліщинською виграла бронзову медаль на етапі Кубка Європи в Сігулді. Ця медаль стала першою в історії українського бобслею.
- Гунько стала першою бобслеїсткою в історії України, яка взяла участь в олімпійських змаганнях у жіночому монобобі.
- На Олімпіаді в Пекіні наша співвітчизниця після 1-го заїзду фінішувала 18-ю з відставанням від лідера трохи менше ніж у 2 секунди. Другий заїзд вона програла, поступившись 3,18 секунди. У підсумку вона фінішувала 20-ю з 20 учасників.