В організмі Лідії Гунько знайшли заборонені метаболіти, які містяться в китайському м'ясі.

Тренер збірної України зі скелетону й бобслею Михайло Гераскевич висловився щодо позитивної допінг-проби української бобслеїстки Лідії Гунько.

"Усе було нормально, і ми навіть не сумнівалися в тому, що все нормально. Розуміли, що вона нічого не вживає, тому що в цьому нема жодного сенсу.

На Олімпіаді не можна приховати, що ти з’їв. За сучасних методів дослідження це неможливо приховати. Ми це все прекрасно розуміли і взагалі за чистий спорт. Ніколи не попадалися на цьому, оскільки не вживаємо.

Звідки це взялося? Ця речовина така ж сама, яку в нашому ж селищі 7 лютого знайшли в іранського гірськолижника. Єдине що, між 10 і 14 лютого Ліда вживала м’ясо перед змаганнями.

Ми про м’ясо читали, коли німецький НОК рекомендував не вживати м’ясо у Китаї, тому що там дозволено додавати ті речовини, які заборонені в спорті, у раціон худоби.

Звичайно, що ми будемо боротися. За таких ситуацій спортсмен найбільш безправний. Треба доводити, що ти не винен, і у тебе нема шляхів до цього. Плюс це дуже дорого коштує, але ми будемо боротися. Ми не розуміємо, що сталося і як це могло статися", - сказав наставник для "Суспільне.Спорт".

Зазначимо, що перед початком Олімпіади-2022 Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) попередило спортсменів про допінгові ризики через вживання м’яса в Пекіні.

В Китаї худобу годують кленбутеролом (заборонений препарат згідно з правилами WADA).

Лідія Гунько: що відомо про спортсменку