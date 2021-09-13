Дев'ятирічний Артем Захаров з села Семенівка Мелітопольського району встановив новий всеукраїнський рекорд за кількістю віджимань.
Про це повідомляє iz.com.ua.
Рекорд був встановлений в рамках Дня фізичної культури і спорту в Мелітополі.
Захаров віджався 1001 раз і потрапив до Книги рекордів України.
"Є новий всеукраїнський рекорд: виконання вправи "згинання / розгинання рук в упорі лежачи (віджимання)", кількість повторень 1001 раз", - повідомив представник Книги рекордів України Микита Семенов.
"Радий, що все вийшло, але було складно віджиматися з самого початку, дуже втомився", - зізнався юний рекордсмен.
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Тренер спортсмена Анатолій Зінченко підкреслив, що Захаров проявив характер:
"Вдома було простіше віджиматися, а тут люди, треба було подолати хвилювання. І майже відразу сьогодні в Артема почало зводити пальці на руках, після сотні повторень, якщо чесно, думав, що все, кінець. Але він зміг перебороти себе, коли дійшов до 500, зрозумів, що буде боротьба, так і вийшло, на характері Артем зробив максимум".
Артем Захаров: що про нього відомо
- Захаров займається кіокушинкай-кан карате, виступає на обласних і міжнародних змаганнях.
- Раніше хлопчикові вдавалося віджатися 220 разів і 414 разів.