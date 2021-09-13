Артем Захаров потрапив до Книги рекордів України.

Дев'ятирічний Артем Захаров з села Семенівка Мелітопольського району встановив новий всеукраїнський рекорд за кількістю віджимань.

Про це повідомляє iz.com.ua.

Рекорд був встановлений в рамках Дня фізичної культури і спорту в Мелітополі.

Захаров віджався 1001 раз і потрапив до Книги рекордів України.

"Є новий всеукраїнський рекорд: виконання вправи "згинання / розгинання рук в упорі лежачи (віджимання)", кількість повторень 1001 раз", - повідомив представник Книги рекордів України Микита Семенов.

"Радий, що все вийшло, але було складно віджиматися з самого початку, дуже втомився", - зізнався юний рекордсмен.

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Тренер спортсмена Анатолій Зінченко підкреслив, що Захаров проявив характер:

"Вдома було простіше віджиматися, а тут люди, треба було подолати хвилювання. І майже відразу сьогодні в Артема почало зводити пальці на руках, після сотні повторень, якщо чесно, думав, що все, кінець. Але він зміг перебороти себе, коли дійшов до 500, зрозумів, що буде боротьба, так і вийшло, на характері Артем зробив максимум".

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Захаров займається кіокушинкай-кан карате, виступає на обласних і міжнародних змаганнях.

Раніше хлопчикові вдавалося віджатися 220 разів і 414 разів.

Автор: Антон Дудар