Українські спортсмени під час Всесвітніх ігор-2022 здобули 16 золотих нагород.

Україна посіла третє місце у медальному заліку на Всесвітніх іграх.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт.

"Найкращий результат за всю історію участі у Всесвітніх іграх - Україна посіла третє місце у медальному заліку! Неймовірні виступи, надзусилля атлетів, тренерів та всієї команди Team Ukraine, яка перемагала заради своєї вільної та незалежної країни! 45 медалей: 16 - золотих, 12 - срібних та 17 бронзових - такий здобуток збірної України...", - повідомив він.

Нагадаємо, Всесвітні ігри-2022 проходили у Бірмінгемі (США). Ігри розпочалися 7 липня, а завершилися 17 числа.

9 липня стало відомо про прекрасний дебют української каратистки - одеситка Анжеліка Терлюга у ваговій категорії до 55 кг завоювала золоту медаль. Для Терлюги це були перші Всесвітні ігри.

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