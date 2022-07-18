Україна посіла третє місце у медальному заліку на Всесвітніх іграх.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт.
"Найкращий результат за всю історію участі у Всесвітніх іграх - Україна посіла третє місце у медальному заліку! Неймовірні виступи, надзусилля атлетів, тренерів та всієї команди Team Ukraine, яка перемагала заради своєї вільної та незалежної країни! 45 медалей: 16 - золотих, 12 - срібних та 17 бронзових - такий здобуток збірної України...", - повідомив він.
Нагадаємо, Всесвітні ігри-2022 проходили у Бірмінгемі (США). Ігри розпочалися 7 липня, а завершилися 17 числа.
9 липня стало відомо про прекрасний дебют української каратистки - одеситка Анжеліка Терлюга у ваговій категорії до 55 кг завоювала золоту медаль. Для Терлюги це були перші Всесвітні ігри.
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