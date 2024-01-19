Леся Цуренко розгромно програла Аріні Соболенко в 1/8 фіналу Відкритого чемпіонату Австралії.

У п'ятницю, 19 січня, Леся Цуренко програла білорусці Аріні Соболенко в рамках 1/8 фіналу Australian Open-2024 і покинула турнір.

Після завершення зустрічі українська тенісистка традиційно відмовилася представниці Білорусі.

"Вам все ще важко це зрозуміти? Це наша національна позиція. Я можу, якщо хочете, пояснити вам, як це відчувається. Звичайно це складно зрозуміти, тим, хто не є частиною країни, яка зараз знаходиться в стані війни. Мені здається, що це дуже правильний вчинок. Це ще одне нагадування про те, що в моїй країні йде війна.

І я думаю, що... Знаєте, це... Так, як я вже сказала, це дуже складно пояснити. Ви просто повинні відчути те, що відчуваю я. і у вас не виникне таких питань до мене, якщо ви опинитеся на моєму місці. Знаєте, я роблю це для України і вважаю, що це правильно", - наводить слова Цуренко btu.org.ua.

Представниця Білорусі Аріна Соболенко також прокоментувала відмову Цуренко від рукостискання. Вона зазначила, що українка хоч і не потиснула їй руку, але поставилася з повагою.

"Ця ситуація відбувається вже давно в турі, і я розумію позицію кожного і поважаю позицію кожного. Вона вела себе дуже шанобливо. Вона сказала: "Чудова гра". Вона не потиснула мені руку, але поставилася до мене з повагою, і я це ціную", - сказала Соболенко.

Нагадаємо, Цуренко без шансів програла Соболенко в 1/8 фіналу Australian Open-2024, не вигравши жодного гейму - 0:6, 0:6.

У наступному раунді Відкритого чемпіонату Австралії Соболенко зіграє проти американки Аманди Анісімової.

Відзначимо, що Аріна Соболенко - чинна чемпіонка Australian Open.

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