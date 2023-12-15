Українська команда практично на 14 секунд випередила збірну Німеччини.

У п'ятницю, 15 грудня, в італійському місті Ріднаун-валь-Ріданна пройшла класична змішана естафета в рамках юніорського Кубка IBU.

Переможцями гонки стала збірна України. "Синьо-жовті" використали сім додаткових патронів і завоювали золоті медалі з результатом 1:09:58,2.

Українські біатлоністи практично на 14 секунд випередили команду Німеччини, яка фінішувала другою. Замкнула трійку призерів Італія.

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Збірна України виступила в наступному складі: Степан Кінаш, Владислав Чихар, Олександра Меркушина та Олена Городна.

Юніорський Кубок IBU. Змішана естафета

Україна (0+7) 1:09:58.2

Німеччина (0+7) +13.9

Італія (0 + 5) + 51.9

Франція (2+14) +1:15.1

Словенія (1 + 13)

Відзначимо, що ця перемога стала першою в історії для збірної України в цій дисципліні на юніорському Кубку IBU.

Нагадаємо, 14 грудня у швейцарському Ленцерхайді стартував третій етап Кубка світу з біатлону. У перший день змагань провели жіночий спринт, переможницею якого стала представниця Франції Жюстін Бреза-Буше. Найкращий результат серед українських біатлоністок показала Анастасія Меркушина, яка прийшла до фінішу 16-ю.

15 грудня в Ленцерхайде пройде чоловічий спринт.

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