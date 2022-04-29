Від російських снарядів разом зі спортсменкою загинула її мама.

Російські загарбники забрали життя чергового представника українського спорту. В результаті обстрілу окупантами, у Маріуполі загинула 14-річна чемпіонка України Аліна Перегудова та її мати.

Про це повідомляється на сторінці Маріупольської міської ради в Фейсбуці.

"Вона прагнула здобувати перемоги найвищого рівня. Але прийшов "русский мир", який "звільнив" її від цього майбутнього…

Разом з Аліною російські солдати вбили в Маріуполі її матір. Важко знайти слова, щоб передати глибокі співчуття всім, хто знав загиблих", - йдеться в повідомленні міськради.

Управління фізичної культури і спорту Донецької обласної державної адміністрації також висловило співчуття у зв'язку зі смертю юної спортсменки.

"Російський агресор продовжує вбивати українців у розв'язаній ними страшній війні. Ще однією жертвою путінських військ стала перспективна спортсменка Донецької області Аліна Перегудова, яка загинула від ворожих снарядів у Маріуполі.

Вихованець обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву з важкої атлетики та студент Донецького обласного спеціального коледжу спортивного профілю імені С. Бубки, Аліна у свої 14 років увійшла до складу гравців-кандидатів збірної України. Минулого року на національному чемпіонаті серед дівчат U17 вона завоювала золоті нагороди і прагнула перемагати у вищих змаганнях і далі...

Разом з Аліною російські солдати вбили її маму в Маріуполі... Складно підібрати слова, щоб передати глибокі співчуття всім, хто знав загиблих.

Вічна пам'ять! Ніколи не пробачимо!",- сказано в повідомленні.

Додамо, що в 2021 році на національному чемпіонаті з важкої атлетики Аліна виборола золоті нагороди.

Нагадаємо, війна в Україні почалася рано вранці 24 лютого, коли РФ приступила до масштабного вторгнення. Український опір російській агресії триває вже більше двох місяців.

Раніше УНІАН повідомляв, що у війні з російськими загарбниками загинув член збірної України з кульової стрільби Єгор Кігітов.

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