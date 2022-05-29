Марта Костюк успішно виступила в дуеті з румунською тенісисткою.

Відома українська тенісистка Марта Костюк продовжила свій переможний шлях в рамках парного розряду Відкритого чемпіонату Франції.

У поєдинку третього кола українка в парі з представницею Румунії Єленою-Габріелою Русе здобула вольову перемогу над четвертим сіяним дуетом Кеті Макнеллі / Чжан Шуай (США / Китай).

Ролан Гаррос. Третє коло парного розряду

Марта Костюк / Єлена-Габріела Русе - Кеті Макнеллі / Чжан Шуай – 4:6, 6:3, 6:4

Поєдинок тривав 2 години 21 хвилину. За цей час українсько-румунська пара реалізувала шість з 18 брейкпойнтів, програвши чотири гейми на своїй подачі.

Далі за сіткою переможниці матчу Мухаммад / Шибахара – Кіз / Таунсенд.

Додамо, що Марта Костюк вдруге в кар'єрі вийшла в 1/4 фіналу Ролан Гаррос. Перший раз вона зробила це два роки тому в дуеті з Олександрою Саснович.

Нагадаємо, в одиночному розряді Відкритого чемпіонату Франції Костюк вилетіла в першому раунді, в двох сетах поступившись Майярам Шерифу з Єгипту.

Ролан Гаррос: що потрібно знати про турнір

Ролан Гаррос - турнір Великого шолома на грунтовому покритті.

Минулого року перемогу на змаганнях здобули серед чоловіків серб Новак Джокович, а серед жінок - чешка Барбора Крейчикова.

Загальний призовий фонд Відкритого чемпіонату Франції - 43,6 млн євро.

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