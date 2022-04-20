Голова Національного олімпійського комітету Сергій Бубка замовчує війну.

Голова Національного олімпійського комітету Сергій Бубка після початку війни запам'ятався мовчанням про вторгнення Росії в Україну. Колишній легкоатлет зник після 24 лютого і не проявляв ініціативу щодо запровадження санкцій проти російських спортсменів.

Позиція Бубки викликала хвилю обурення, а особливо брутально висловився президент футбольного клубу "Інгулець" Олександр Поворознюк. В інтерв'ю YouTube-каналу "Бомбардир" Поворознюк закликав до розправи над Бубкою.

"Що робити? Сказати, де він живе і все. Вийшов з квартири – цегла на голову впала, бл*дь. Варіантів безліч. Є життя згідно із законом, а є за сумлінням. З Бубкою буде по совісті", - сказав Поворознюк.

Раніше розкритикував дії Бубки олімпійський чемпіон Жан Беленюк. Також колишня легкоатлетка Ольга Саладуха "рознесла" Бубку за пасивність та саботаж і наголосила, що "наша мета – розбити ворога на спортивному фронті так само, як його б'ють українські захисники на військовому фронті".

"Прикро, але НОКи інших країн були активнішими у нашій підтримці, ніж рідна організація", - констатувала з жалем Саладуха.

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