Віталій Бойко отримав важку черепно-мозкову травму при передислокації.

Відомий український мотоболіст, гравець збірної України і вишняківської "Ниви" Віталій Бойко, який захищав батьківщину від російських окупантів у лавах ЗСУ, отримав важкі поранення.

Про це повідомляється на офіційній сторінці мотобольної команди "Нива" в Facebook.

"Наш гравець Віталій Бойко був мобілізований до лав ЗСУ, і при передислокації отримав важку черепно-мозкову травму, в результаті якої впав у кому III ступеня. На операцію і реабілітацію потрібні чималі кошти", - йдеться в повідомленні.

Додамо, що Віталій Бойко є чемпіоном України з мотоболу у складі вишняківської "Ниви".

Раніше УНІАН повідомляв, що під Ізюмом російські окупанти вбили батька українського олімпійського призера Олександра Воробйова, який захищав Україну у складі добровольчого батальйону "ОДЧ Карпатська Січ".

Нагадаємо, війна в Україні почалася рано вранці 24 лютого, коли РФ приступила до масштабного вторгнення. Український спротив російській агресії триває вже другий місяць.

З початку війни багато українських спортсменів стали на захист рідної країни. У складі українських військових підрозділів борються з російськими військами представники самих різних видів спорту: Сергій Стаховський, Василь Ломаченко, Ярослав Амосов, Володимир Єзерський, Юрій Вернидуб, Олег Верняєв і багато інших.

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