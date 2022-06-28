Російські окупанти продовжують знищувати мирне населення України. У понеділок, 27 червня, було завдано ракетного удару по ТРЦ "Амстор" у Кременчуці, в якому перебувало понад 1000 цивільних людей.
Відома українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук прокоментувала атаку РФ на торговий центр.
"У мене немає слів... Які ж ви виродки, ви терористи, вбивці. Вам немає місця на цій планеті і ніколи не повинно бути!", - написала Бех-Романчук у своєму Instagram.
Раніше УНІАН повідомляв, що атаку на торговий центр в Кременчуці прокоментував колишній футболіст збірної України Андрій Воронін.
Кременчук: ракетний удар по ТЦ"Амстор"
- Як повідомляв УНІАН, 27 червня в результаті ракетного обстрілу збройними силами РФ м. Кременчук Полтавської області повністю зруйнований торговий центр. Повідомлялося про 18 загиблих, десятки постраждалих.
- Рятувальники досі працюють на місці події. Ще одна ракета влучила до міського стадіону.
- За даними командування Повітряних сил, ракети Росія випустила з далеких бомбардувальників Ту-22М3. Літаки злетіли з аеродрому Шайковка, а пуски здійснювалися з Курської області.
- Президент України Володимир Зеленський назвав це одним з найбільш зухвалих терористичних актів в історії Європи.