Марина Бех-Романчук жорстко висловилася про обстріл ТРЦ у Кременчуці.

Російські окупанти продовжують знищувати мирне населення України. У понеділок, 27 червня, було завдано ракетного удару по ТРЦ "Амстор" у Кременчуці, в якому перебувало понад 1000 цивільних людей.

Відома українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук прокоментувала атаку РФ на торговий центр.

"У мене немає слів... Які ж ви виродки, ви терористи, вбивці. Вам немає місця на цій планеті і ніколи не повинно бути!", - написала Бех-Романчук у своєму Instagram.

Раніше УНІАН повідомляв, що атаку на торговий центр в Кременчуці прокоментував колишній футболіст збірної України Андрій Воронін.

Кременчук: ракетний удар по ТЦ"Амстор"