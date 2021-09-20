Ангеліна Калініна продемонструвала, що вона вміє бити не лише ракеткою.

Українська тенісистка Ангеліна Калініна (WTA №63) у вільний час займається боксом.

24-річна спортсменка у своєму Instagram показала відеофрагмент зі свого тренування.

"Мрій про це. Вір в це. Будуй це", - надрукувала Ангеліна біля відеоролика мотиваційний текст.

Нагадаємо, що цього року Калініна на Відкритих чемпіонатах Франції та США (турніри з серії Великого шолому) дійшла до другого кола. А ось на Australian Open та Вімблдон Ангеліна не змогла подолати сито кваліфікації.

У 2021 році Калініна вперше в кар'єрі зіграла у фіналі турнірі WTA.

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Автор: Артем Будрін