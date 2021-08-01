Батько плавця Михайла Романчука, який на Олімпіаді в Токіо завоював срібну та бронзову медалі, розповів, що спортсмену неодноразово пропонували змінити громадянство.
Про це Михайло Романчук-старший сказав в інтерв'ю сайту Tribuna.com.
"Міші щороку пропонували навіть мільйонні контракти за кордоном і зміну громадянства".
Батько спортсмена підкреслив, що Романчук не розглядає варіанти зі зміною громадянства:
"Міша живе і утримується в Україні. Міша - українець. І крапка. Що у нас є, то і є. В Україні є дуже хороший басейн у Дніпрі, де він проводив основну підготовку до Олімпіади. Вдома, в Рівному, цього немає. Фактично він вже не рівнянин, він проживає в Хмельницькому. Там місцева влада і мер завжди йдуть назустріч і допомагають, в тому числі під час пандемії. Багато було зроблено того, що не було зроблено в його рідному Рівному".
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Михайло Романчук: дві медалі на Олімпіаді
- На Олімпіаді в Токіо Романчук 1 серпня додав срібну медаль на дистанції 1500 метрів до бронзи, яку раніше завоював на дистанції 800 метрів.
- Він приніс Україні перше срібло на Олімпіаді-2020.
- Крім того, Романчук приніс Україні перші Олімпійські медалі в плаванні за 17 років.