Батько плавця Михайла Романчука, який на Олімпіаді в Токіо завоював срібну та бронзову медалі, розповів, що спортсмену неодноразово пропонували змінити громадянство.

Про це Михайло Романчук-старший сказав в інтерв'ю сайту Tribuna.com.

"Міші щороку пропонували навіть мільйонні контракти за кордоном і зміну громадянства".

Батько спортсмена підкреслив, що Романчук не розглядає варіанти зі зміною громадянства:

"Міша живе і утримується в Україні. Міша - українець. І крапка. Що у нас є, то і є. В Україні є дуже хороший басейн у Дніпрі, де він проводив основну підготовку до Олімпіади. Вдома, в Рівному, цього немає. Фактично він вже не рівнянин, він проживає в Хмельницькому. Там місцева влада і мер завжди йдуть назустріч і допомагають, в тому числі під час пандемії. Багато було зроблено того, що не було зроблено в його рідному Рівному".