Дар'я Снігур / фото twitter.ITFTennis
19-річна українка Дар'я Снігур (№183 WTA) у фіналі турніру ITF в Дубаї (ОАЕ) розгромила словачку Крістіну Кучову (№110 WTA).
Снігур за 55 хвилин впоралася з опоненткою, не віддавши їй жодного сету, і завоювала титул турніру серії ITF у Дубаї.
Дар'я Снігур (Україна) - Крістіна Кучова (Словаччина) - 6:3, 6:0
Нагадаємо, що на шляху до фіналу Дар'я у вольовому стилі виграла в росіянки.
Дар'я Снігур: кар'єра перспективної тенісистки
- Снігур є чемпіонкою юніорського Вімблдону-2019.
- Дар'я виграла тепер вже 6 титулів на турнірах ITF. В лютому 2021 року вона здобула трофей у французькому Пуатьє.
- У 2021 році на всіх турнірах серії Великого шолому Снігур провалилася ще на етапі кваліфікації.