Дар'я Снігур / фото twitter.ITFTennis

19-річна українка Дар'я Снігур (№183 WTA) у фіналі турніру ITF в Дубаї (ОАЕ) розгромила словачку Крістіну Кучову (№110 WTA).

Снігур за 55 хвилин впоралася з опоненткою, не віддавши їй жодного сету, і завоювала титул турніру серії ITF у Дубаї.

Дар'я Снігур (Україна) - Крістіна Кучова (Словаччина) - 6:3, 6:0

Нагадаємо, що на шляху до фіналу Дар'я у вольовому стилі виграла в росіянки.

Дар'я Снігур: кар'єра перспективної тенісистки

  • Снігур є чемпіонкою юніорського Вімблдону-2019.
  • Дар'я виграла тепер вже 6 титулів на турнірах ITF. В лютому 2021 року вона здобула трофей у французькому Пуатьє.
  • У 2021 році на всіх турнірах серії Великого шолому Снігур провалилася ще на етапі кваліфікації.

Автор: Артем Будрін