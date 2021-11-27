Дар'я Снігур розібралася з представницею Словаччини у вирішальному поєдинку за титул.

19-річна українка Дар'я Снігур (№183 WTA) у фіналі турніру ITF в Дубаї (ОАЕ) розгромила словачку Крістіну Кучову (№110 WTA).

Снігур за 55 хвилин впоралася з опоненткою, не віддавши їй жодного сету, і завоювала титул турніру серії ITF у Дубаї.

Дар'я Снігур (Україна) - Крістіна Кучова (Словаччина) - 6:3, 6:0

Нагадаємо, що на шляху до фіналу Дар'я у вольовому стилі виграла в росіянки.

Дар'я Снігур: кар'єра перспективної тенісистки

Снігур є чемпіонкою юніорського Вімблдону-2019.

Дар'я виграла тепер вже 6 титулів на турнірах ITF. В лютому 2021 року вона здобула трофей у французькому Пуатьє.

У 2021 році на всіх турнірах серії Великого шолому Снігур провалилася ще на етапі кваліфікації.

Автор: Артем Будрін