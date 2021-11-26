Дар'я Снігур перемогла Анастасію Гасанову.

19-річна українка Дар'я Снігур (№183 WTA) у півфіналі турніру ITF в Дубаї (ОАЕ) здолала 22-річну представницю Росії Анастасію Гасанову (№139 WTA).

Матч тривав майже дві години і завершився вольовою звитягою Снігур. Перший сет Дар'я програла, але потім впевнено розібралася з суперницею.

Дар'я Снігур (Україна) - Анастасія Гасанова (Росія) - 4:6, 6:1, 6:3

У фіналі Снігур посперечається за трофей з словацькою тенісисткою Крістіною Кучовою (№110 WTA). Призовий фонд турніру в Дубаї - 100 тисяч доларів.

Дар'я Снігур: кар'єра перспективної тенісистки

Снігур є чемпіонкою юніорського Вімблдону-2019.

Дар'я виграла 5 титулів на турнірах ITF. Останній трофей вона здобула цьогоріч.

У 2021 році на всіх турнірах серії Великого шолому Снігур провалилася ще на етапі кваліфікації.

Автор: Артем Будрін