Вадим Гутцайт заявив, що українських олімпійців одночасно "обслуговувало" не більше 15 осіб.

Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт відповів чемпіону Олімпійських ігор Жану Беленюку.

Борець-депутат раніше висловив думку, що "кількох працівників" Міністерства можна було не везти в Токіо, а замість них взяти більше тренерів для спортсменів. Він підкреслив, що в делегаціях періодично є люди, "без яких можна було б прожити".

Як передає BBC, в ефірі каналу "Україна 24" Гутцайт повідомив, що на Олімпіаді було 28 людей, які "обслуговували" майже три сотні спортсменів і тренерів, але одночасно в Токіо їх перебувало не більше 15.

"На Олімпійських іграх було 28 осіб, які обслуговували збірну. Тому що ми, я як міністр, ми обслуговуємо наших спортсменів", - розповів Гутцайт.

"14 осіб були в першій черзі, потім вони їхали в Україну, і далі 14-15 осіб працювали на нашу збірну", - додав він і поставив питання:

"Було 270-280 тренерів і спортсменів. І 15 осіб було на обслуговуванні нашої збірної. Це багато чи мало - 15 осіб?".

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"Якщо потім не буде квитків або інших потрібних речей для спортсменів, то будуть говорити: а нам не допомагали!"- підкреслив міністр.

Скандал через відсутність тренера української спортсменки на Олімпіаді

Українська стрибунка з жердиною Маріна Килипко після свого виступу в Токіо, де вона посіла п'яте місце, розплакалася під час інтерв'ю і заявила, що могла б виступити краще, якби на Олімпіаду взяли її особистого тренера.

Міністр Вадим Гутцайт пояснив, що на 100% спортсменів, згідно з вимогою МОК, можна включити всього 50% персоналу: особистих тренерів, лікарів, масажистів і психологів. Хто увійде в списки - вирішує федерація по кожному виду спорту.

"Федерація легкої атлетики на виконкомі вирішила, скільки тренерів і хто з них їде. Обов'язково спортсмени з топ-10 світового рейтингу будуть забезпечені всім необхідним: усіма лікарями, тренерами, масажистами", - розповів Гутцайт. Оскільки Килипко не входила в топ-10 рейтингу, її тренера не взяли.

"Але там були тренери, які допомагали їй виступати. І так в кожному виді спорту. Наприклад, у боротьбі було 11 учасників - 10 тренерів поїхало їм допомагати. Легкоатлетів було 47 на Олімпійських іграх - і було 30 тренерів", - підкреслив він.

Автор: Антон Дудар