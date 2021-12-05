Стеван Єловац не одужав після перенесеного інсульту.

Сербський баскетболіст Стеван Єловац пішов з життя у віці 32 років.

Про це повідомила прес-служба грецького АЕКа, за який Єловац виступав останнім часом.

Єловац не зумів оговтатися після інсульту, який переніс 14 листопада.

Баскетболісту стало погано під час тренування АЕКа - він втратив свідомість, коли займався за індивідуальною програмою після травми гомілкостопу. Гравець був госпіталізований і перебував у реанімації в стабільному, але важкому стані.

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Кілька днів тому на прохання сім'ї Єловац був транспортований з Греції до Сербії. 5 грудня він помер.

Стеван Єловац: кар'єра і досягнення

По ходу кар'єри Єловац виступав за сербську "Црвену Звезду", литовський "Летувос Рітас", іспанську "Сарагосу" і ряд інших клубів. З 2021 року він захищав кольори АЕКа. Також він виступав за збірну Сербії.

Єловац ставав MVP місяця в єдиній лізі ВТБ, MVP місяця в чемпіонаті Іспанії, брав участь у Матчі всіх зірок чемпіонату Туреччини.

У 2018 році він встановив рекорд Єдиної ліги ВТБ за кількістю набраних очок в одному матчі (49), який не побито досі.

Автор: Антон Дудар