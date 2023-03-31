Дипломат вважає рішення британців аморальним.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба різко відреагував на дозвіл британської тенісної асоціації росіянам і білорусам брати участь у Вімблдоні. Як заявив дипломат на свої сторінці у Twitter, таким чином організатори турніру допомогли Росії.

Голова МЗС вважає, що це рішення асоціації тенісу Великої Британії є аморальним. Однак він запропонував і своє вирішення проблеми, яке може реалізувати британський уряд.

"Чи припинила Росія свою агресію або звірства? Ні, просто Вімблдон вирішив піти назустріч двом співучасникам злочину. Я закликаю уряд Великої Британії відмовити їхнім гравцям у візах", - заявив Кулеба.

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Відзначимо, що LTA виступила з офіційною заявою, у якій вказала, що знімає з росіян та білорусів заборону на участі у змаганнях на території Великої Британії. У тому числі це стосується і Вімблдону, на якому того року спортсмени з РБ і РФ змагатися не могли.

Заборона була накладена безпосередньо організаторами турніру. Через це їх оштрафували на два мільйони доларів, а також погрожували повною дискваліфікацією.

Однак росіяни і білоруси зможуть грати на Вімблдоні лише з обмеженнями. У тому числі без прапора та іншої національної символіки.

Після початку повномасштабної війни Вімлдон-2022 став єдиним турніром Великого шолому, на який не допустили російських і білоруських спортсменів. У наступних трьох турнірах – у Франції (Rolland-Garros), США (US Open) і Australian-Open – ці заборони не діяли. Більше того, білоруска Аріна Соболенко перемогла на відкритому чемпіонаті Австралії у січні 2023-го року. На всіх турнірах спортсмени з РФ і РБ виступали під нейтральним прапором.

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