Ольга Харлан підкреслила, що не змогла впоратися з емоціями і хоче відпочити від фехтування.

Українська шаблістка Ольга Харлан назвала причини свого сенсаційної поразки вже в 1/16 фіналу Олімпійських ігор.

Харлан пояснила причини своєї невдачі в Instagram.

"Чи розчарувала саму себе? Так. Чи відчуваю я себе слабкою? Так. Чи винен у цьому хтось крім мене? Ні. Ми самі господарі своєї долі і життя. Сьогодні я не змогла впоратися саме з емоціями. Іноді емоції керують нами. Сьогодні так було і зі мною", - підкреслила Харлан.

"Чи зможу я виграти медаль?", "А мені ж так вона потрібна", "Оля, ти повинна привезти золоту медаль", "Оля, ти найсильніша і виграєш золото в Токіо", - чула я і не один десяток разів. Раніше все пропускала повз вуха, зараз все по-іншому", - додала вона.

Читайте також"Все життя мріяла про золото": дзюдоїстка Білодід пояснила свої сльози після поєдинку за бронзу

Також Харлан зазначила, що відсутність практики через пандемію коронавірусу зіграла свою роль:

"Півтора року без змагальної практики, мабуть, вплинули на мене. Для того, щоб відчувати себе впевненою, мені потрібно вигравати, відчувати змагання, адреналін. Цього мені дуже сильно не вистачає. Те, що було сьогодні, важко назвати фехтуванням. Таке буває. Дуже шкода, що сьогодні саме цей день".

Спортсменка сказала, що найближчим часом відпочиватиме від фехтування:

"Зараз я дуже хочу відпочити морально. Хочу пожити життя без шаблі. Хочу прокидатися і не думати, скільки днів залишилося до Олімпіади. Втомилася".

"Я ніколи не була так відверта в соціальних мережах. Просто розумію, що буде багато питань. Так що, може, з моїм маленьким одкровенням їх буде менше", - додала Харлан і в завершенні подякувала своїм тренерам, міністру Вадиму Гутцайту і тим, "хто поруч, незважаючи ні на що".

Ольга Харлан: досягнення

Раніше Харлан виграла вже чотири медалі на Олімпійських іграх. Вона ставала чемпіонкою у командій шаблі в 2008 році, а також виграла срібло в команді в 2016-м. В індивідуальній першості Харлан двічі брала бронзу (в 2012 і 2016 роках).

Харлан - шестиразова чемпіонка світу і восьмиразова чемпіонка Європи. Всього на її рахунку 34 медалі на чемпіонатах світу та Європи.

Автор: Антон Дудар