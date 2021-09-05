Паралімпійські ігри офіційно підійшли до завершення.

У Токіо відбулася церемонія закриття Паралімпійських ігор, які проходили з 24 серпня.

В рамках церемонії відбулися барвисте шоу і феєрверк, пройшов традиційний парад прапорів країн-учасниць змагань, а естафета Паралімпійських ігор була передана Франції.

На завершення церемонії чаша паралімпійського вогню закрилася, після чого вогонь згас.

Фотогалерея церемонії закриття

Нагадаємо, що медальний залік Паралімпіади-2020 виграла збірна Китаю.

Україна на Паралімпіаді в Токіо: головне

Україну на змаганнях представляли 143 спортсмени в 15 видах спорту.

Українська збірна у медальному заліку Паралімпіади посіла шосте місце.

Український плавець Максим Крипак став найтитулованішим спортсменом Паралімпіади.

98 медалей - це другий результат в історії Паралімпійських ігор для України після ігор в Ріо (117 медалей).

Вперше з 2004 року українська збірна не змогла потрапити до топ-5 медального заліку Паралімпіади (включаючи як літні, так і зимові Ігри).

Автор: Антон Дудар