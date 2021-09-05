Церемонія закриття Паралімпіади / фото REUTERS
У Токіо відбулася церемонія закриття Паралімпійських ігор, які проходили з 24 серпня.
В рамках церемонії відбулися барвисте шоу і феєрверк, пройшов традиційний парад прапорів країн-учасниць змагань, а естафета Паралімпійських ігор була передана Франції.
На завершення церемонії чаша паралімпійського вогню закрилася, після чого вогонь згас.
Фотогалерея церемонії закриття
Нагадаємо, що медальний залік Паралімпіади-2020 виграла збірна Китаю.
Україна на Паралімпіаді в Токіо: головне
- Україну на змаганнях представляли 143 спортсмени в 15 видах спорту.
- Українська збірна у медальному заліку Паралімпіади посіла шосте місце.
- Український плавець Максим Крипак став найтитулованішим спортсменом Паралімпіади.
- 98 медалей - це другий результат в історії Паралімпійських ігор для України після ігор в Ріо (117 медалей).
- Вперше з 2004 року українська збірна не змогла потрапити до топ-5 медального заліку Паралімпіади (включаючи як літні, так і зимові Ігри).