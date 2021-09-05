Церемонія закриття Паралімпіади / фото REUTERS

У Токіо відбулася церемонія закриття Паралімпійських ігор, які проходили з 24 серпня.

В рамках церемонії відбулися барвисте шоу і феєрверк, пройшов традиційний парад прапорів країн-учасниць змагань, а естафета Паралімпійських ігор була передана Франції.

На завершення церемонії чаша паралімпійського вогню закрилася, після чого вогонь згас.

Фотогалерея церемонії закриття

Нагадаємо, що медальний залік Паралімпіади-2020 виграла збірна Китаю.

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Автор: Антон Дудар