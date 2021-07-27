П'єдестал пошани / фото REUTERS

На Олімпіаді в Токіо пройшла церемонія нагородження медалями стрільців, які виступали в командних змаганнях.

Бронзову медаль виборов український дует в особі Олени Костевич та Олега Омельчука. Це вже третя нагорода для України в Токіо.

Золото дісталося команді Китаю, а срібло вибороли спортсмени з ОКР.

Костевич стала п'ятим олімпійцем збірної України, яка завоювала нагороди на трьох Іграх. У 2004 році в Афінах вона виграла золоту медаль. У Лондоні-2012 виграла бронзові медалі в стрільбі з пневматичного і малокаліберного пістолета.

Україна на Олімпіаді в Токіо: головне

Автор: Артем Будрін