Олена Костевич в тандемі з Олегом Омельчуком здобула ще одну бронзу для України.

На Олімпіаді в Токіо пройшла церемонія нагородження медалями стрільців, які виступали в командних змаганнях.

Бронзову медаль виборов український дует в особі Олени Костевич та Олега Омельчука. Це вже третя нагорода для України в Токіо.

Золото дісталося команді Китаю, а срібло вибороли спортсмени з ОКР.

Костевич стала п'ятим олімпійцем збірної України, яка завоювала нагороди на трьох Іграх. У 2004 році в Афінах вона виграла золоту медаль. У Лондоні-2012 виграла бронзові медалі в стрільбі з пневматичного і малокаліберного пістолета.

Україна на Олімпіаді в Токіо: головне

На Олімпіаді в Токіо Україну представляють 157 спортсменів. Вони виступлять у 29 видах.

На церемонії відкриття Ігор прапор України несли Олена Костевич та Богдан Нікішин.

За золоті медалі на Олімпіаді українські спортсмени отримають 125 тисяч доларів, за срібні - 80, за бронзові - 55.

Першу медаль в Токіо Україні принесла дзюдоїстка Дар'я Білодід. Вона виграла бронзу. У другий день змагань бронзову нагороду виграв шпажист Ігор Рейзлін.

Павло Коростильов та Олена Костевич посіли четверте місце в кульовій стрільбі з пневматичного пістолета на дистанції 10 метрів.

Автор: Артем Будрін