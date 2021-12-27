Фредерік Сіністра також був проти карантинних обмежень.

Триразовий чемпіон світу з кікбоксингу Фредерік Сіністра пішов з життя у віці 41 року в містечку Льєж (Бельгія). Причина - коронавірусна хвороба.

Про це повідомило видання The Sun.

Фредерік наприкінці листопада потрапив до лікарні з COVID-19, він лежав з кисневою трубкою, потім медики його виписали і дозволили продовжити лікування вдома. Але ускладнення дали про себе знати і згодом Сіністра помер.

Фредерік робив публічно заяви, де заперечував існування коронавірусу. Також він був проти карантинних обмежень. Коли Сіністра здав позитивний тест на ковід і потрапив у лікарню, то казав, що "легко подолає цей малесенький вірус".

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