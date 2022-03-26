Олена Костевич завоювала золоту медаль на чемпіонаті Європи з кульової стрільби.

У Норвегії проходить чемпіонат Європи зі стрільби з пістолета. 36-річна українка Олена Костевич виборола золоту нагороду у стрільбі з пневматичного пістолета з відстані 10 метрів.

Чемпіонат Європи. Стрільба з пневматичного пістолета. 10 метрів. Жінки

1. Олена Костевич (Україна)

2. Зорана Арунович (Сербія)

3. Сільвія Штайнер (Австрія)

Костевич вже була чемпіонкою Європи у 2015 та 2016 роках. Загалом на рахунку Костевич 5 срібних нагород чемпіонатів Європи та 4 бронзові.

Олена Костевич: досягнення в кар'єрі

Олена має 4 олімпійські медалі: золото в Афінах-2004, дві бронзи в Лондоні-2012 та одну бронзу в Токіо-2020.

Костевич також була двічі чемпіонкою світу - у 2002 та 2018 роках.

Серед українок більше олімпійських медалей, ніж Костевич, має лише Яна Клочкова.

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