Олена Костевич / фото REUTERS
У Норвегії проходить чемпіонат Європи зі стрільби з пістолета. 36-річна українка Олена Костевич виборола золоту нагороду у стрільбі з пневматичного пістолета з відстані 10 метрів.
Чемпіонат Європи. Стрільба з пневматичного пістолета. 10 метрів. Жінки
1. Олена Костевич (Україна)
2. Зорана Арунович (Сербія)
3. Сільвія Штайнер (Австрія)
Костевич вже була чемпіонкою Європи у 2015 та 2016 роках. Загалом на рахунку Костевич 5 срібних нагород чемпіонатів Європи та 4 бронзові.
Олена Костевич: досягнення в кар'єрі
- Олена має 4 олімпійські медалі: золото в Афінах-2004, дві бронзи в Лондоні-2012 та одну бронзу в Токіо-2020.
- Костевич також була двічі чемпіонкою світу - у 2002 та 2018 роках.
- Серед українок більше олімпійських медалей, ніж Костевич, має лише Яна Клочкова.