Звіад Гогочурі на Паралімпіаді-2016 взяв "золото".

Грузинського спортсмена, дзюдоїста, члена паралімпійської збірної країни відсторонили від участі в Паралімпіаді в Токіо, яка пройде без глядачів. Причиною такого рішення стало те, що Звіад Гогочурі штовхнув охоронця готелю.

Про це повідомляє Kyodo.

За даними видання, Гогочурі знаходився в готелі на карантині, тому що один з членів команди отримав позитивний результат тесту на COVID-19. Спортсмени випивали й шуміли, тому 60-річний охоронець готелю попросив їх поводитися тихіше.

В результаті конфлікту Грузинський дзюдоїст штовхнув чоловіка, через що той впав і зламав ребро. У свою чергу спортсмен повністю визнав свою провину. Щоправда, тепер золотий медаліст Паралімпіади-2016 не зможе взяти участь у змаганнях у Токіо

Читайте такожУкраїнець виграв чемпіонат Європи з шашок, перемігши трьох росіянНагадаємо, що Паралімпійські ігри в Японії пройдуть з 24 серпня по 5 вересня.

Як раніше повідомляв УНІАН, влада Японії серйозно стурбована поширенням коронавірусу у столиці країни Токіо. Команда експертів при уряді назвала ситуацію катастрофічною і "вийшла з-під контролю" за лічені дні до початку літніх Паралімпійських ігор.

Автор: Анастасія Горбачова