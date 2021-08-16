Паралімпійські ігри стартують 24 серпня.

Паралімпійські ігри в Токіо пройдуть без глядачів на трибунах.

Дане рішення прийнято у зв'язку зі складною епідеміологічною обстановкою в Токіо, передає оргкомітет Ігор.

"У зв'язку з оголошенням надзвичайного стану в префектурах Токіо, Сайтама і Тіба і запитом на введення надзвичайного стану в префектурі Сідзуока для проведення змагань в цих областях будуть прийняті суворі антикоронавірусні заходи, включаючи відсутність глядачів", - йдеться в заяві.

Також в оргкомітеті Ігор попросили громадськість утриматися від відвідування змагань на відкритому повітрі.

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Паралімпійські ігри в Токіо: що потрібно знати

Паралімпіада стартує 24 серпня і пройде до 5 вересня.

На Паралімпійських іграх буде розіграно 540 комплектів нагород у 22 видах спорту.

Паралімпійська збірна України вирушила на ігри 13 серпня. Україну на змаганнях представлять 143 спортсмени в 15 видах спорту. Найбільше представництво в України в плаванні (40 спортсменів) та легкій атлетиці (32).

Автор: Антон Дудар