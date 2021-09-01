1 вересня українські паралімпійці завоювали в Токіо вісім медалей.

У перший день осені українські паралімпійці завоювали на Іграх у Токіо вісім медалей: дві золоті, дві срібні та чотири бронзові.

Золото Україні приніс плавець Максим Крипак, який виграв заплив на 400 метрів вільним стилем. Для нього це вже п'ята медаль на Паралімпіаді-2020.

17-ту золоту медаль української збірної завоювала Анастасія Москаленко, яка стала чемпіонкою Паралімпіади у штовханні ядра сидячи.

Срібло в активі у Василя Ковальчука (у кульовій стрільбі з 10 метрів) та плавця Олексія Федини (на дистанції 100 метрів брасом).

Бронзові медалі вибороли Ірина Щетник (вже друга медаль на Паралімпіаді-2020 у кульовій стрільбі), Іван Май та Лев Кац (у парних змаганнях у настільному тенісі), Ярина Мотло та Яна Бережна (обидві - у плаванні).

У медальному заліку збірна України опустилася з п'ятої на шосту позицію. У нашої команди вже 75 нагород: 17 золотих, 35 срібних і 23 бронзові.

Україна на Паралімпійських іграх у Токіо: головне

Паралімпіада стартувала 24 серпня і пройде до 5 вересня.

Україну на змаганнях представляють 143 спортсмени в 15 видах спорту. Найбільше представництво в України в плаванні (40 спортсменів) та легкій атлетиці (32).

Паралімпійські ігри: підсумки сьомого дня змагань для України.

Автор: Антон Дудар