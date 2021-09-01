У перший день осені українські паралімпійці завоювали на Іграх у Токіо вісім медалей: дві золоті, дві срібні та чотири бронзові.
Золото Україні приніс плавець Максим Крипак, який виграв заплив на 400 метрів вільним стилем. Для нього це вже п'ята медаль на Паралімпіаді-2020.
17-ту золоту медаль української збірної завоювала Анастасія Москаленко, яка стала чемпіонкою Паралімпіади у штовханні ядра сидячи.
Срібло в активі у Василя Ковальчука (у кульовій стрільбі з 10 метрів) та плавця Олексія Федини (на дистанції 100 метрів брасом).
Бронзові медалі вибороли Ірина Щетник (вже друга медаль на Паралімпіаді-2020 у кульовій стрільбі), Іван Май та Лев Кац (у парних змаганнях у настільному тенісі), Ярина Мотло та Яна Бережна (обидві - у плаванні).
У медальному заліку збірна України опустилася з п'ятої на шосту позицію. У нашої команди вже 75 нагород: 17 золотих, 35 срібних і 23 бронзові.
Україна на Паралімпійських іграх у Токіо: головне
- Паралімпіада стартувала 24 серпня і пройде до 5 вересня.
- Україну на змаганнях представляють 143 спортсмени в 15 видах спорту. Найбільше представництво в України в плаванні (40 спортсменів) та легкій атлетиці (32).
- Паралімпійські ігри: підсумки сьомого дня змагань для України.