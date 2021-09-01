У восьмий ігровий день наші спортсмени виграли ще дві нагороди вищої проби.

Українська легкоатлетка Анастасія Москаленко встановила новий світовий рекорд у штовханні ядра та стала паралімпійською чемпіонкою Токіо. 21-річна Анастасія відправила знаряд на 7,61 метра.

Також в Токіо Москаленко раніше виборола срібну медаль в метанні булави.

В цей день Україна здобула чергове золото у плаванні. Максим Крипак втретє став паралімпійським чемпіоном у Токіо. Цього разу 26-річний Крипак фінішував першим на дистанції 400 м вільним стилем з результатом 3 хвилини 59,62 секунди.

Зазначимо, що в Ріо-2016 Крипак став п'ятиразовим паралімпійським чемпіоном.

В активі нашої збірної вже 17 золотих медалей, а сумарно всіх нагород - 75.

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Україна на Паралімпійських іграх у Токіо: головне

Паралімпіада стартувала 24 серпня і пройде до 5 вересня.

Україну на змаганнях представляють 143 спортсмени в 15 видах спорту. Найбільше представництво в Україні в плаванні (40 спортсменів) та легкій атлетиці (32).

Паралімпійські ігри: підсумки сьомого дня змагань для України.

Автор: Артем Будрін