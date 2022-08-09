Україна завершила турнір, не зазнавши жодної поразки.

Жіноча збірна України стала переможницею 44-ї Всесвітньої шахової Олімпіади-2022, яка 9 серпня завершилася в індійському Ченнаї.

Українська команда у складі Ганни та Марії Музичук, Ганни Ушеніної, Юлії Осьмак та Наталії Букси посіла перше місце після 11 зіграних матчів.

Перед заключним ігровим днем українки займали четверте місце.

В останньому раунді Україна повинна була зіграти з Польщею – ще однією претенденткою на перемогу в шаховій Олімпіаді. Україна виграла дві з чотирьох партій проти Польщі. Марія Музичук здолала Аліну Кашлінську: на 35-му ходу полька відмовилася продовжувати гру.

У заключній партії Ушеніна дотиснула польську шахістку Олівію Келбасу і принесла Україні другу перемогу. Ще дві партії в протистоянні Україна - Польща були зведені внічию. Завдяки цьому, Україна перемогла Польщу в протистоянні з рахунком 3:1.

В підсумку, Україна завершила турнір, не зазнавши жодної поразки: сім перемог і чотири нічиїх.

В активі "синьо-жовтих" 18 очок. Стільки ж набрала Грузія, але вони поступилися українкам за додатковим показником.

Для української збірної ця перемога на Олімпіаді стала першою з 2006 року. На минулому турнірі в 2018-му році жіноча збірна України стала другою.

Раніше УНІАН повідомляв, що в індійському місті Ченнаї відбулися вибори президента Міжнародної шахової федерації (FIDE), перемогу в яких здобув росіян Аркадій Дворкович.

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