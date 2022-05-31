Людмила Кіченок продовжує свої успішні виступи на Ролан Гаррос.

Відома українська тенісистка Людмила Кіченок пробилася до півфіналу парного розряду Відкритого чемпіонату Франції.

У чвертьфіналі змагань посіяні під 14-м номером Кіченок і Остапенко завдали поразки представницям Бельгії Марині Заневській і Кімберлі Циммерманн.

Ролан Гаррос. 1/4 фіналу

Людмила Кіченок / Олена Остапенко - Марина Заневська / Кімберлі Циммерманн - 6:2, 5:7, 6:2

Матч тривав 1 годину 53 хвилини. За гру Кіченок і Остапенко реалізували сім з дев'яти брейкпоінтів і чотири рази подали навиліт. Кіченок завершила матч подачею навиліт.

За вихід у фінал Ролан Гаррос Кіченок і Остапенко зустрінуться з переможницями протистояння француженок Каролін Гарсії і Христини Младенович з 13-м номером "посіву" китайським дуетом Сюй Іфань і Ян Чжаосюань.

Відзначимо, що Людмила Кіченок вперше зіграє в півфіналі турніру Grand Slam, в 2019-му вона програла два чвертьфінали.

Людмила стала четвертою українкою, яка зіграє в парному півфіналі на Ролан Гаррос, після Олени Татаркової (2001) і сестер Олени і Катерини Бондаренко (2008).

Ролан Гаррос: що потрібно знати про турнір

Ролан Гаррос - турнір Великого шолома на грунтовому покритті.

Минулого року перемогу на змаганнях здобули серед чоловіків серб Новак Джокович, а серед жінок - чешка Барбора Крейчикова.

Загальний призовий фонд Відкритого чемпіонату Франції - 43,6 млн євро.

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