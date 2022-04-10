Олег Гандей показав найкращий результат у своїй кар'єрі.

Лідер збірної України з шорт-треку і учасник Олімпіади в Пекіні Олег Гандей зміг поїхати на чемпіонат світу, який проходить в канадському Монреалі.

Перед чвертьфіналом забігу на 500 метрів вболівальники арени "Моріс Рішар" встали і оваціями вітали українського спортсмена. Так канадці підтримали не тільки Гандея, а й всю Україну, яка страждає через повномасштабну війну, яку почала Росія.

Така підтримка трибун дозволила Гандею показати найкращий для себе результат у кар'єрі на чемпіонатах світу. Українець здійснив сенсацію і вийшов у півфінал турніру.

Вийти у фінал ЧС українцю все ж не вдалося. Шорт-трекіст у другому забігу фінішував останнім і не пройшов навіть у фінал Б.

До цього найкращим виступом Гандея за попередні чотири чемпіонати світу було 25-е місце.

У світовому рейтингу Олег знаходиться на 32-й сходинці. Україна в півфінал ЧС пробилася вперше в історії.

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