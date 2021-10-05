Команда отримала назву "Кельти-Буковель".

В Україні була створена перша професійна команда з баскетболу 3х3.

Про це повідомив офіційний сайт Федерації баскетболу України.

Команда отримала назву "Кельти-Буковель". Базуватися вона буде в Івано-Франківську.

До складу команди увійшли Владлен Бережний, Вадим Биков, Кирило Мещеряков, Антон Мусієнко та Микита Руслов. Тренувати команду буде Дмитро Липовцев, а його асистентом стане Олександр Кодола.

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Всі учасники команди поставили свої підписи під контрактами. Тепер вони зосередяться виключно на виступах в баскетболі 3х3.

У планах у команди - участь у "Челленджерах" і "Мастерсах" з баскетболу 3х3.

"Ми стоїмо на порозі нової історії. Пройдуть роки й саме цих хлопців будуть згадувати, як першопрохідців. Завдання - максимальні. Хочеться бачити українських баскетболістів на п'єдесталі, з медалями на Олімпійських іграх", - зазначив під час зустрічі з командою президент ФБУ Михайло Бродський.

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Автор: Антон Дудар