Відбулися всі поєдинки 1/8 фіналу в чоловічому і жіночому одиночному розряді US Open-2022, за підсумками яких стали відомі всі учасники 1/4 фіналу турніру серії "Великого шолома".
Так, в чоловічому одиночному розряді в чвертьфіналі зіграють Нік Кірьос (Австралія), Маттео Берреттіні (Італія), Карен Хачанов (нейтральний статус), Каспер Рууд (Норвегія), Яннік Сіннер (Італія), Карлос Алькарас (Іспанія), Андрій Рубльов (нейтральний статус) і Френсіс Тіафо (США).
Відзначимо, що чотириразовий переможець US Open Рафаель Надаль достроково завершив боротьбу на турнірі, сенсаційно програвши американцеві Френсісу Тіафо.
US Open-2022. 1/4 фіналу. Чоловіки
Верхня частина сітки
- Нік Кірьос - Карен Хачанов
- Маттео Берреттіні - Каспер Рууд
Нижня частина сітки
- Марін Чіліч - Карлос Алькарас
- Андрій Рубльов - Френсіс Тіафо
У жінок до чвертьфіналу пробилися Іга Швьонтек (Польща), Джессіка Пегула (США), Кароліна Плішкова (Чехія), Аріна Соболенко (нейтральний статус), Корі Гауфф (США), Каролін Гарсія (Франція) Онс Жабер (Туніс) і Айла Томляновіч (Австралія).
US Open-2022. 1/4 фіналу. Жінки
Верхня частина сітки
- Іга Швьонтек - Джессіка Пегула
- Кароліна Плішкова - Аріна Соболенко
Нижня частина сітки
- Корі Гауфф - Каролін Гарсія
- Онс Жабер - Айла Томляновіч
US Open-2022: трансляція
Матчі Відкритого чемпіонату США з тенісу в Україні всі бажаючі можуть подивитися в прямому ефірі на каналах Євроспорт і Євроспорт 2, а також на Київстар ТБ. Також ігри US Open-2022 можна подивитися в запису на платформі.
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US Open-2022: головне
- Відкритий чемпіонат США з тенісу пройде в 2022 році з 29 серпня по 11 вересня на кортах Національного тенісного центру. Всі корти турніру мають хардове покриття. Матчі проводяться на відкритому повітрі.
- Призовий фонд турніру складе рекордні 60 мільйонів доларів. Переможці одиночних розрядів у чоловіків і жінок отримають по 2,6 мільйона, фіналісти - по 1,3 мільйона.
- Чинними переможцями турніру є Данило Медведєв серед чоловіків та Емма Радукану (Велика Британія) серед жінок.