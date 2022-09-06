На US Open-2022 визначилися всі учасники чвертьфіналу турніру.

Відбулися всі поєдинки 1/8 фіналу в чоловічому і жіночому одиночному розряді US Open-2022, за підсумками яких стали відомі всі учасники 1/4 фіналу турніру серії "Великого шолома".

Так, в чоловічому одиночному розряді в чвертьфіналі зіграють Нік Кірьос (Австралія), Маттео Берреттіні (Італія), Карен Хачанов (нейтральний статус), Каспер Рууд (Норвегія), Яннік Сіннер (Італія), Карлос Алькарас (Іспанія), Андрій Рубльов (нейтральний статус) і Френсіс Тіафо (США).

Відзначимо, що чотириразовий переможець US Open Рафаель Надаль достроково завершив боротьбу на турнірі, сенсаційно програвши американцеві Френсісу Тіафо.

Відео дня

US Open-2022. 1/4 фіналу. Чоловіки

Верхня частина сітки

Нік Кірьос - Карен Хачанов

Маттео Берреттіні - Каспер Рууд

Нижня частина сітки

Марін Чіліч - Карлос Алькарас

Андрій Рубльов - Френсіс Тіафо

У жінок до чвертьфіналу пробилися Іга Швьонтек (Польща), Джессіка Пегула (США), Кароліна Плішкова (Чехія), Аріна Соболенко (нейтральний статус), Корі Гауфф (США), Каролін Гарсія (Франція) Онс Жабер (Туніс) і Айла Томляновіч (Австралія).

US Open-2022. 1/4 фіналу. Жінки

Верхня частина сітки

Іга Швьонтек - Джессіка Пегула

Кароліна Плішкова - Аріна Соболенко

Нижня частина сітки

Корі Гауфф - Каролін Гарсія

Онс Жабер - Айла Томляновіч

US Open-2022: трансляція

Матчі Відкритого чемпіонату США з тенісу в Україні всі бажаючі можуть подивитися в прямому ефірі на каналах Євроспорт і Євроспорт 2, а також на Київстар ТБ. Також ігри US Open-2022 можна подивитися в запису на платформі.

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US Open-2022: головне

Відкритий чемпіонат США з тенісу пройде в 2022 році з 29 серпня по 11 вересня на кортах Національного тенісного центру. Всі корти турніру мають хардове покриття. Матчі проводяться на відкритому повітрі.

Призовий фонд турніру складе рекордні 60 мільйонів доларів. Переможці одиночних розрядів у чоловіків і жінок отримають по 2,6 мільйона, фіналісти - по 1,3 мільйона.

Чинними переможцями турніру є Данило Медведєв серед чоловіків та Емма Радукану (Велика Британія) серед жінок.

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