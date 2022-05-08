Колишній гімнаст збірної України Максим Василенко відверто продемонстрував усім свою проросійську позицію.
У своїх соціальних мережах спортсмен опублікував пост, присвячений святкуванню 9 травня.
"Ура! Без нелюдів, які кричать "Слава Бандері", носять націоналістичну і фашистську символіку, ми нарешті зможемо відсвяткувати це велике свято. Нарешті зможемо слухати і співати фронтові пісні, з гордістю одягнути георгіївські стрічки, потиснути руку нашим героям-ветеранам і почути тихий дзвін їх медалей, покласти квіти до Вічного вогню і вшанувати пам'ять загиблих предків", - написав Василенко.
Ганебне висловлювання гімнаста-зрадника в Instagram прокоментував чемпіон Олімпіади-2016 в Ріо Олег Верняєв.
"Не хочеться клоунів піарити, але як вам не показати це. Пора брати квитки і плисти додому, а то кораблів все менше. Слава Україні!", - написав Верняєв.
Варто зазначити, що це вже не перший скандал за участю Василенка. Наприкінці квітня 23-річний уродженець Херсона заявив у себе в Instagram, що його місто обстрілюють ракетами українські військові.