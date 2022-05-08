Максим Василенко відзначився новою скандальною заявою.

Колишній гімнаст збірної України Максим Василенко відверто продемонстрував усім свою проросійську позицію.

У своїх соціальних мережах спортсмен опублікував пост, присвячений святкуванню 9 травня.

"Ура! Без нелюдів, які кричать "Слава Бандері", носять націоналістичну і фашистську символіку, ми нарешті зможемо відсвяткувати це велике свято. Нарешті зможемо слухати і співати фронтові пісні, з гордістю одягнути георгіївські стрічки, потиснути руку нашим героям-ветеранам і почути тихий дзвін їх медалей, покласти квіти до Вічного вогню і вшанувати пам'ять загиблих предків", - написав Василенко.

Ганебне висловлювання гімнаста-зрадника в Instagram прокоментував чемпіон Олімпіади-2016 в Ріо Олег Верняєв.

"Не хочеться клоунів піарити, але як вам не показати це. Пора брати квитки і плисти додому, а то кораблів все менше. Слава Україні!", - написав Верняєв.

Варто зазначити, що це вже не перший скандал за участю Василенка. Наприкінці квітня 23-річний уродженець Херсона заявив у себе в Instagram, що його місто обстрілюють ракетами українські військові.

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