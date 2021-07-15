Українська спортсменка Вікторія Ус потрапила на самоізоляцію після прильоту в Токіо для участі в Олімпійські ігри.
Про це вона повідомила на своїй сторінці в Facebook:
"Вихідні та ізоляція замість тренувань... 12 липня отримали повідомлення, що на рейсі Стамбул - Токіо, на якому ми прилетіли 6 липня, у деяких пасажирів, що сиділи недалеко від нас (вже відомо де) виявили позитивні тести на ковід".
Ус підкреслила, що від самоізоляції її не врятувала навіть вакцинація:
"Нас відразу додали в список близьких контактів з ковід-позитивними людьми, і тепер, незважаючи на те, що щоранку здаємо негативні тести, і те, що ми вакциновані - ми не маємо права виходити з кімнати до наступних вказівок".
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"Не такими я представляла Олімпійські ігри. Але це реалії сьогодення", - зазначила спортсменка, а також додала: "Психологічно неймовірно складно. Ця ситуація якийсь нонсенс".
Ус додала, що з 15 по 20 липня у неї буде можливість тренуватися один раз на день, але окремо від інших спортсменів.
Нагадаємо, Олімпіада стартує 23 липня.
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