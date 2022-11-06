Людмила Кіченок виступає в парі з представницею Латвії Оленою Остапенко.

Українська тенісистка Людмила Кіченок в парі з Оленою Остапенко з Латвії вийшла до півфіналу Підсумкового турніру WTA, який проходить в американському Форт-Ворті.

Українсько-латвійський дует зумів подолати груповий етап турніру, обігравши в заключному третьому матчі казахстансько-бразильську пару Анни Даніліної і Беатріс Хаддад Майї.

Людмила Кіченок / Олена Остапенко (Україна / Латвія) - Анна Даніліна / Беатріс Хаддад Майя (Казахстан / Бразилія) - 6:7, 6:4, 10:8

Тенісистки провели на корті 2 години 5 хвилин. За цей час Кіченок і Остапенко допустили шість подвійних помилок, зробили дві подачі навиліт і реалізували 3 з 5 брейк-пойнтів.

Огляд матчу:

Це була перша в історії України перемога на парному Підсумковому турнірі WTA. Людмила Кіченок стала першою українською тенісисткою за час незалежності, якій вдалося пробитися на WTA Finals в парному розряді.

Людмила Кіченок прокоментувала вихід у півфінал Підсумкового турніру WTA:

"Так, дійсно, ми дуже щасливі, що перемогли. В першу чергу я хотіла б подякувати всім, хто прийшов підтримати нас, хто за нас вболівав. Це був дуже складний матч, була запекла боротьба. Іноді тобі щастить в таких матчах, але ми повинні були залишатися зібраними протягом всієї гри, грати кожен розіграш на 100%, а там вже буде видно, що з цього вийде", - сказала українка.

У півфіналі Підсумкового турніру в ніч на 7 листопада Кіченок і Остапенко зіграють з найсильнішим дуетом світу згідно з рейтингом в парному розряді – Барборою Крейчиковою і Катериною Синяковою.

Нагадаємо, Підсумковий турнір WTA проходить в самому кінці сезону і в ньому беруть участь вісім найкращих тенісисток в одиночному розряді і вісім найкращих дуетів. Чинний переможець жіночого парного Підсумкового турніру - чеський дует Барбора Крейчикова / Катерина Синякова.

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