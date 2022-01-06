Українець Молчанов грає в парі з литовцем Беранкісом.

Українець Денис Молчанов і литовець Річардас Беранкіс продовжують свою боротьбу на турнірі Асоціації тенісистів професіоналів (ATP) Melbourne Summer Set в Австралії.

Молчанов і Беранкіс у другому раунді турніру в парному розряді в трьох сетах обіграли другий сіяний дует Равен Класен (ПАР) / Бен Маклахлан (Японія).

Матч тривав 1 годину 57 хвилин. Молчанов і Беранкіс зробили 3 подачі навиліт, допустили 5 подвійних помилок, виграли 11/12 геймів на своїй подачі.

2-й раунд

Річардас Беранкіс / Денис Молчанов - Равел Класен / Бен Маклахлан – 7:6 (2), 6:7 (5), 10:8

У чвертьфіналі суперниками Беранкіса і Молчанова буде дует Маркус Деніелл (Нова Зеландія)/Денис Кудла (США).

Додамо, що призовий фонд турніру в Мельбурні становить 521 000 доларів.

Читайте такожЦе повний провал: Світоліна сенсаційно програла росіянці на турнірі в АвстраліїНагадаємо, участь у цьому турнірі брав ще один представник України - Сергій Стаховський, який разом зі словаком Йозефом Коваликом у двох сетах програв парі Маркос Гірон/Домінік Кепфер (США/Німеччина) - 3:6, 3:6 у першому раунді турніру.

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