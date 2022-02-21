Тандем українця та росіянина переміг на турнірі в Марселі.

Український тенісист Денис Молчанов став тріумфатором змагань ATP 250 у Марселі в парному розряді. Разом з ним в дуеті грав росіянин Андрій Рубльов, котрий є сьомою ракеткою світу.

Молчанов та Рубльов у фіналі виграли у пари Равен Класен / Бен Маклахлан (Південна Африка / Японія).

Марсель. Фінал

Денис Молчанов / Андрій Рубльов - Равен Класен / Бен Маклахлан - 4:6, 7:5, 10:7

Для 34-річного Дениса це був другий фінал на рівні ATP та перший завойований трофей. Переможці на цьому турнірі отримують на команду €20,730 призових та по 250 очок до рейтингу.

Після того, як українець і росіянин спільно перемогли в Марселі, журналісти запитали Рубльова, чи політичний контекст не заважав йому. Андрій відповів:

"Ми звичайні люди, ми не політики. Ми займаємося спортом, а спорт зближує людей. Уболівальники підтримують свої команди, своїх гравців. І у підсумку ми всі разом. Все просто. Мир усім".

Зазначимо, що Рубльов став олімпійським чемпіоном Токіо-2020 в тенісному міксті.

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