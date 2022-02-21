Український тенісист Денис Молчанов став тріумфатором змагань ATP 250 у Марселі в парному розряді. Разом з ним в дуеті грав росіянин Андрій Рубльов, котрий є сьомою ракеткою світу.
Молчанов та Рубльов у фіналі виграли у пари Равен Класен / Бен Маклахлан (Південна Африка / Японія).
Марсель. Фінал
Денис Молчанов / Андрій Рубльов - Равен Класен / Бен Маклахлан - 4:6, 7:5, 10:7
Для 34-річного Дениса це був другий фінал на рівні ATP та перший завойований трофей. Переможці на цьому турнірі отримують на команду €20,730 призових та по 250 очок до рейтингу.
Після того, як українець і росіянин спільно перемогли в Марселі, журналісти запитали Рубльова, чи політичний контекст не заважав йому. Андрій відповів:
"Ми звичайні люди, ми не політики. Ми займаємося спортом, а спорт зближує людей. Уболівальники підтримують свої команди, своїх гравців. І у підсумку ми всі разом. Все просто. Мир усім".
Зазначимо, що Рубльов став олімпійським чемпіоном Токіо-2020 в тенісному міксті.