28-річний Сергій Куліш набрав 460 балів та став недосяжним для конкурентів.

Збірна України здобула золоту медаль на Кубку світу з кульової стрільби, який проходить в хорватському Осієку.

Сергію Кулішу з Черкас не було рівних на цьому турнірі - він завоював золоту медаль у стрільбі з гвинтівки з 50 метрів з трьох положень.

З результатом у 460 балів 28-річний українець випередив росіянина Сергія Каменського (458,6) і словака Патріка Яні (447,6).

На додаток, на змаганнях у Хорватії українська збірна здобула ще дві медалі. У стрільбі з пневматичного пістолета з 10 метрів "бронзу" виграла Юлія Коростильова, а українська пара Микола Мільчев та Ірина Маловічко завоювала "срібло" в міксі.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Артем Будрін