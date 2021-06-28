Збірна України здобула золоту медаль на Кубку світу з кульової стрільби, який проходить в хорватському Осієку.
Сергію Кулішу з Черкас не було рівних на цьому турнірі - він завоював золоту медаль у стрільбі з гвинтівки з 50 метрів з трьох положень.
З результатом у 460 балів 28-річний українець випередив росіянина Сергія Каменського (458,6) і словака Патріка Яні (447,6).
На додаток, на змаганнях у Хорватії українська збірна здобула ще дві медалі. У стрільбі з пневматичного пістолета з 10 метрів "бронзу" виграла Юлія Коростильова, а українська пара Микола Мільчев та Ірина Маловічко завоювала "срібло" в міксі.
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