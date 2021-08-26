Влада Ірпеня вирішила нагородити спортсменку за безпрецедентний вчинок.

Українська борчиня Ірина Коляденко, яка віддала подаровану їй за "бронзу" Олімпіади-2020 квартиру своєму тренеру, таки отримала власне житло.

Про це в ефірі 5 каналу розповів мер Ірпеня Олександр Маркушин.

Після того як Коляденко зі своїм тренером відвідала будинок з подарованою квартирою, до них у гості прийшов мер Ірпіня Олександр Маркушин. Він вручив призерці Олімпійських ігор у Токіо ще одну квартиру.

"Вирішили нашим містом, нашими підприємцями вручити ще одну квартиру нашій Коляденко і показати приклад іншим громадам: якщо є така ситуація, то потрібно дарувати дві квартири", – пояснив Маркушин.

Нагадаємо, українська борчиня Ірина Коляденко, яка на Олімпіаді в Токіо завоювала бронзову медаль, отримала від керівництва Київської області квартиру в Ірпені.

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Однак спортсменка повідомила, що вирішила віддати цю квартиру своєму тренеру Володимиру Яременку, попри те, що для неї завжди було мрією мати власне житло.

Ірина Коляденко: досягнення

Ірина Коляденко в 2019 році завоювала срібну медаль на чемпіонаті світу.

У 2021 році вона ставала чемпіонкою Європи, а роком раніше виграла на континентальній першості бронзу.

Бронзу Олімпіади в Токіо 22-річна спортсменка виграла у ваговій категорії до 62 кг.

Автор: Олег Давигора