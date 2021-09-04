Український плавець Максим Крипак став найтитулованішим спортсменом на Паралімпіаді-2020.
Про це повідомляє Tribuna.com.
На Іграх в Токіо Крипак завоював сім медалей: п'ять золотих, одну срібну та одну бронзову.
Крипак гарантував собі статус найтитулованішого спортсмена Паралімпіади ще до її офіційного завершення.
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У його найближчого переслідувача - білоруського плавця Ігоря Бокія - 5 нагород (всі золоті).
Українець став чемпіоном Паралімпіади в комплексному плаванні на дистанції 200 метрів, на 100 метрів і 400 метрів вільним стилем, а також на стометрівках на спині та батерфляєм.
Срібну медаль він завоював у запливі на дистанції 50 метрів вільним стилем, а бронзу - в естафеті.
Відзначимо, що всього на рахунку Крипака тепер 15 медалей Паралімпійських ігор (10 з них - золоті).
Україна на Паралімпійських іграх у Токіо: головне
- Паралімпіада стартувала 24 серпня і пройде до 5 вересня.
- Україну на змаганнях представляють 143 спортсмени в 15 видах спорту. Найбільше представництво в України в плаванні (40 спортсменів) та легкій атлетиці (32).
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