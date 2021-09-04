Ігор Цвєтов вже вдруге відмовився від фото з російськими спортсменами.

Український легкоатлет Ігор Цвєтов знову не став фотографуватися з російськими спортсменами на п'єдесталі Паралімпіади в Токіо.

Уперше це сталося 30 серпня. Тепер же Цвєтов знову потрапив на п'єдестал з росіянами Дмитром Сафроновим і Артемом Калашяном за підсумками бігу на 200 метрів. Українець посів друге місце.

Під час фото призерів на п'єдесталі Цвєтов знову стояв окремо. Цього разу росіяни вже не намагалися сфотографуватися з українцем.

У коментарі ТАСС Сафронов розповів, що Цвєтов аргументував свій вчинок любов'ю до батьківщини:

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"Як відреагував? Та ніяк - це його справа. У мене тоді вийшла прекрасна фотографія з Артемом, так що я радий, і зараз повторили ще одну фотографію. Цвєтов сказав: "Це любов до батьківщини", у нього вона так обчислюється, а у мене вона обчислюється золотими медалями".

Відмова Цвєтова фотографуватися з росіянами: що було раніше

Автор: Антон Дудар