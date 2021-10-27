"Прометей" на виїзді обіграв італійський "Сассарі".

Український "Прометей" провів третій матч на груповому етапі баскетбольної Ліги чемпіонів. В Італії чемпіон України здолав місцевий "Динамо-Сассарі".

"Прометей" поступався по ходу матчу, але в третій чверті зумів змінити ситуацію на паркеті та в підсумку здобув перемогу.

"Динамо-Сассарі "- Прометей" - 79:87 (22:13, 22:25, 19:27, 16:22)

Для "Прометея" це перша перемога в трьох матчах групового етапу. Раніше український клуб поступився іспанському "Тенеріфе" і німецькому "Людвігсбургу".

У таблиці своєї групи "Прометей" займає третє місце.

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Інший український клуб "Київ-Баскет" 27 жовтня провів матч групового етапу Кубка Європи ФІБА, в гостях поступившись болгарському "Рілскі" з рахунком 80:96.

"Прометей" у Лізі чемпіонів: головне

"Прометей" вдруге в історії грає в єврокубках і вперше в Лізі чемпіонів.

Для виходу в груповий етап український клуб пройшов три раунди кваліфікації. "Прометей" розгромив болгарський "Левскі", обіграв чеську "Опаву" , а у вирішальному раунді переміг російську "Парму".

На груповому етапі суперниками "Прометея" є іспанський "Тенеріфе", італійський "Динамо-Сассарі" і німецький "Людвігсбург".

Автор: Антон Дудар