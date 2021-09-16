БК "Прометей" здолав чеську "Опаву".

Чемпіон України з баскетболу "Прометей" здобув звитягу у півфіналі кваліфікації Ліги чемпіонів ФІБА та пробився до фіналу.

Українська команда в другому відбірковому раунді зустрічалася з чеською "Опавою" і перемогла з різницею у 22 очки. Поєдинок проходив у Болгарії.

"Опава" - срібний призер минулого сезону чемпіонату Чехії.

"Опава" - "Прометей" - 78:100 (13:33, 29:24, 20:24, 16:19)

Нагадаємо, що у першому відбірковому раунді "Прометей" розбив вщент болгарський клуб.

"Прометей" у Лізі чемпіонів: головне

"Прометей" вдруге в історії грає в єврокубках і вперше в Лізі чемпіонів.

У фіналі кваліфікації "Прометей" зіграє проти переможця пари "Ле-Ман" (Франція) - "Парма Перм" (Росія).

Раніше українським клубам не вдавалося подолати кваліфікацію Ліги чемпіонів.

Автор: Артем Будрін