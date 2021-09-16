Українська команда впевнено обіграла суперника / фото БК Прометей
Чемпіон України з баскетболу "Прометей" здобув звитягу у півфіналі кваліфікації Ліги чемпіонів ФІБА та пробився до фіналу.
Українська команда в другому відбірковому раунді зустрічалася з чеською "Опавою" і перемогла з різницею у 22 очки. Поєдинок проходив у Болгарії.
"Опава" - срібний призер минулого сезону чемпіонату Чехії.
"Опава" - "Прометей" - 78:100 (13:33, 29:24, 20:24, 16:19)
Нагадаємо, що у першому відбірковому раунді "Прометей" розбив вщент болгарський клуб.
"Прометей" у Лізі чемпіонів: головне
- "Прометей" вдруге в історії грає в єврокубках і вперше в Лізі чемпіонів.
- У фіналі кваліфікації "Прометей" зіграє проти переможця пари "Ле-Ман" (Франція) - "Парма Перм" (Росія).
- Раніше українським клубам не вдавалося подолати кваліфікацію Ліги чемпіонів.