Команда Ронена Гінзбурга здобула перемогу / фото БК Прометей
Чемпіон України з баскетболу "Прометей" стартував у кваліфікації Ліги чемпіонів ФІБА.
У першому відбірковому раунді український клуб зустрічався з болгарським "Левскі" і розгромив суперника з різницею в 40 очок. Матч проходив у Болгарії.
"Прометей" - "Левскі" - 96:56 (15:27, 33:3, 26:8, 22:18)
У складі переможців найрезультативнішим став Шон Еванс, на рахунку якого 18 очок.
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"Прометей" у Лізі чемпіонів: головне
- "Прометей" вдруге в історії грає в єврокубках і вперше в Лізі чемпіонів.
- У півфінальній стадії кваліфікації "Прометей" зіграє проти чеської "Опави" - срібного призера своєї національної першості.
- Раніше українським клубам не вдавалося подолати кваліфікацію Ліги чемпіонів.