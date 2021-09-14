БК "Прометей" розгромив болгарський "Левскі".

Чемпіон України з баскетболу "Прометей" стартував у кваліфікації Ліги чемпіонів ФІБА.

У першому відбірковому раунді український клуб зустрічався з болгарським "Левскі" і розгромив суперника з різницею в 40 очок. Матч проходив у Болгарії.

"Прометей" - "Левскі" - 96:56 (15:27, 33:3, 26:8, 22:18)

У складі переможців найрезультативнішим став Шон Еванс, на рахунку якого 18 очок.

"Прометей" у Лізі чемпіонів: головне

"Прометей" вдруге в історії грає в єврокубках і вперше в Лізі чемпіонів.

У півфінальній стадії кваліфікації "Прометей" зіграє проти чеської "Опави" - срібного призера своєї національної першості.

Раніше українським клубам не вдавалося подолати кваліфікацію Ліги чемпіонів.

Автор: Антон Дудар