Ігор Радівілов став найкращим в опорному стрибку.

Український гімнаст Ігор Радівілов виграв золоту медаль в опорному стрибку на етапі Кубка світового виклику у Словенії.

Українець став першим з результатом 14,800 балів. Для Радівілова це друга нагорода на цьому турнірі – раніше він здобув золото у вправах на кільцях.

Кубок світового виклику, Словенія, опорний стрибок

1. Ігор Радівілов (Україна) – 14,800

2. Гаррі Гепворт (Велика Британія) – 14,525

3. Тейлор Букхгарт (США) – 14,450

Загалом у скарбничці української збірної вже три медалі на етапі Кубка виклику в Словенії. Окрім двох золотих нагород Радівілова, срібну медаль виборов у вправах на коні Петро Пахнюк.

Радівілов є бронзовим призером Олімпійських ігор-2012 в опорному стрибку. 29-річний спортсмен у квітні минулого року став чемпіоном Європи.

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