Іван Шмуратко ризикує пропустити Олімпійські ігри.

20-річний український фігурист Іван Шмуратко здав позитивний тест на коронавірусну інфекцію за один день до початку Олімпіади-2022 у Пекіні.

Про це повідомляє НОК України.

"Наразі відчуваю спустошення. На жаль, коронавірус втрутився в мої олімпійські плани. Дуже хотів допомогти нашій команді і відчути цю незвичайну атмосферу змагань. Я бажаю здоров’я та успіху своїм друзям і партнерам по команді, буду тримати за них все, що можна тримати - поки що дистанційно. Чекаю на своє повернення на олімпійський лід якомога швидше", - прокоментував прикрі новини Іван.

Зазначимо, що на Олімпіаді Софія Голіченко та Артем Даренський представлять Україну в спортивних парах, Олександра Назарова та Максим Нікітін - у танцях на льоду, Анастасія Шаботова - у жіночому одиночному катанні.

Шмуратко не втратив можливість виступити в індивідуальному турнірі, який розпочнеться 8 лютого. Для цього Іван мусить здати два поспіль негативні тести на ковід.

Нагадаємо, що Шмуратко дуже сильно здивував на прес-конференції російських журналістів.

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Одну з країн МОК відсторонив від змагань.

Буде розіграно 109 комплектів медалей в 15 видах спорту. На цих Іграх вперше будуть розігруватися медалі в жіночому слоуп-стайлі (фрістайл), чоловічому і жіночому біг-ейрі (сноуборд), змішаній естафеті в шорт-треку і жіночих одиночних заїздах в бобслеї.

Україну представлять 45 спортсменів у 12 дисциплінах.

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