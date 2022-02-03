20-річний український фігурист Іван Шмуратко здав позитивний тест на коронавірусну інфекцію за один день до початку Олімпіади-2022 у Пекіні.
Про це повідомляє НОК України.
"Наразі відчуваю спустошення. На жаль, коронавірус втрутився в мої олімпійські плани. Дуже хотів допомогти нашій команді і відчути цю незвичайну атмосферу змагань. Я бажаю здоров’я та успіху своїм друзям і партнерам по команді, буду тримати за них все, що можна тримати - поки що дистанційно. Чекаю на своє повернення на олімпійський лід якомога швидше", - прокоментував прикрі новини Іван.
Зазначимо, що на Олімпіаді Софія Голіченко та Артем Даренський представлять Україну в спортивних парах, Олександра Назарова та Максим Нікітін - у танцях на льоду, Анастасія Шаботова - у жіночому одиночному катанні.
Шмуратко не втратив можливість виступити в індивідуальному турнірі, який розпочнеться 8 лютого. Для цього Іван мусить здати два поспіль негативні тести на ковід.
Нагадаємо, що Шмуратко дуже сильно здивував на прес-конференції російських журналістів.
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- Одну з країн МОК відсторонив від змагань.
- Буде розіграно 109 комплектів медалей в 15 видах спорту. На цих Іграх вперше будуть розігруватися медалі в жіночому слоуп-стайлі (фрістайл), чоловічому і жіночому біг-ейрі (сноуборд), змішаній естафеті в шорт-треку і жіночих одиночних заїздах в бобслеї.
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- Всього за роки незалежності Україна здобула на зимових Іграх 8 медалей: 3 золоті, 1 срібну та 4 бронзові.
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