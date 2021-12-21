Руслан Бригадир тимчасово відсторонений від змагань.

24-річний український біатлоніст Руслан Бригадир склав позитивний тест на допінг.

Про це повідомляє biathlon.com.ua.

У сечі Руслана знайшли заборонені речовини, за які WADA застосовує санкції до спортсменів. Допінг-пробу в Бригадира брали 27 березня поточного року.

Починаючи з 20 грудня біатлоніст тимчасово відсторонений від змагань та тренувальних зборів до завершення розслідування.

Останнім часом Бригадир представляв збірну України на Кубку IBU. На етапах Кубка світу Руслан участі не брав, але виступав на Кубку Міжнародного союзу біатлоністів (IBU). Найкращим його результатом у поточному сезоні стало 68-е місце у спринтерській гонці у Норвегії.

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